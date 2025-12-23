Bonus sociali volontari per la sicurezza disagio giovanile | le proposte promosse e quelle bocciate

Durante la seduta del 22 dicembre, il Consiglio comunale ha approvato 20 degli 31 emendamenti presentati al bilancio 2026-2027. Tra le proposte discusse, spiccano interventi sui bonus sociali, iniziative per la sicurezza e misure a sostegno del disagio giovanile, alcune delle quali sono state accolte, altre bocciate. Di seguito un riepilogo delle proposte approvate e di quelle respinte.

Sono 20 su 31 presentati, gli emendamenti al bilancio 2026-2027 approvati dal Consiglio comunale nella seduta di lunedì 22 dicembre. Promosse tutte le proposte di maggioranza e una dell’opposizione.Passano all’unanimità l’emendamento proposto da Fratelli d’Italia che chiedeva risorse per la. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

