Inter News 24 L’attaccante nerazzurro Bonny va ko per un problema al ginocchio e salterà di sicuro la sfida con l’Atalanta. Ecco quando tornerà a disposizione di Chivu. Brutte notizie per il reparto offensivo della Beneamata. Durante l’ultima seduta di allenamento, Ange-Yoan Bonny, il giovane attaccante francese dotato di grande forza fisica e capacità di proteggere il pallone, ha riportato un trauma che ha messo in allarme lo staff medico. Gli esami strumentali effettuati presso l’Istituto Humanitas di Rozzano hanno confermato i timori: si tratta di una leggera distorsione al ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bonny ko, salta l’Atalanta: ecco quando torna a disposizione di Chivu

Leggi anche: Roma Inter, chi in attacco? Chivu non si sbottona: «Bonny o Pio? Ho 3 attaccanti a disposizione, non so quando torna Thuram. Ecco chi giocherà in porta»

Leggi anche: Infortunio Darmian, non è ancora finita. Ecco quando torna a disposizione

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

UFFICIALE – Inter, si ferma Bonny: l’esito degli esami. L’attaccante salta l’Atalanta x.com

Martinez titolare (esce e para, il gioco con i piedi da migliorare) Diouf più nelle rotazioni (anche a centrocampo) Barella, Dimarco e Bastoni da panchinare. Ogni tanto. Basta con questo rispetto estremo per alcuni senatori. Bonny + Thuram mai più Thuram si d - facebook.com facebook