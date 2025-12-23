Bonny ko salta l’Atalanta | ecco quando torna a disposizione di Chivu

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’attaccante nerazzurro Bonny va ko per un problema al ginocchio e salterà di sicuro la sfida con l’Atalanta. Ecco quando tornerà a disposizione di Chivu. Brutte notizie per il reparto offensivo della Beneamata. Durante l’ultima seduta di allenamento, Ange-Yoan Bonny, il giovane attaccante francese dotato di grande forza fisica e capacità di proteggere il pallone, ha riportato un trauma che ha messo in allarme lo staff medico. Gli esami strumentali effettuati presso l’Istituto Humanitas di Rozzano hanno confermato i timori: si tratta di una leggera distorsione al ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Internews24.com

