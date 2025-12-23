È iniziata la bonifica dell’area dell’ex Consorzio agrario di Buonconvento. Le ruspe sono al lavoro per rimuovere i materiali residui della demolizione, contribuendo a ripristinare la sicurezza e l’ordine nel sito. Questa operazione rappresenta un passo importante verso il recupero ambientale dell’area e il suo eventuale riutilizzo futuro.

E’ partita l’opera di bonifica dell’area dell’ex Consorzio agrario di Buonconvento. Le ruspe stanno rimuovendo la montagna di rifiuti lasciata dalla demolizione della struttura. Nell’edificio erano previsti appartamenti, ma il fallimento dell’impresa che avrebbe dovuto realizzare l’intervento aveva bloccato tutto. "Dopo molti anni, si è sbloccata una vicenda complessa e delicata- spiega il sindaco Riccardo Conti- Un tema molto caro a questa amministrazione che ha rappresentato anche un obiettivo politico preciso: riportare ordine e decoro urbano in un’area strategica del paese. In questi giorni la proprietà ha avviato le operazioni di recupero e smaltimento dei materiali giacenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bonifica ex Consorzio. Le ruspe sono a lavoro

Leggi anche: Marche, Regione e Consorzio di Bonifica al lavoro per la riduzione del rischio idrogeologico

Leggi anche: Rifiuti, ruspe in azione: partita la bonifica

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Bonifica ex Consorzio. Le ruspe sono a lavoro; A Messina ruspe in arrivo: partono le demolizioni per un parco urbano sullo Stretto.

Bonifica ex Consorzio. Le ruspe sono a lavoro - E’ partita l’opera di bonifica dell’area dell’ex Consorzio agrario di Buonconvento. lanazione.it