Bonifica ex Consorzio Le ruspe sono a lavoro
È iniziata la bonifica dell’area dell’ex Consorzio agrario di Buonconvento. Le ruspe sono al lavoro per rimuovere i materiali residui della demolizione, contribuendo a ripristinare la sicurezza e l’ordine nel sito. Questa operazione rappresenta un passo importante verso il recupero ambientale dell’area e il suo eventuale riutilizzo futuro.
E’ partita l’opera di bonifica dell’area dell’ex Consorzio agrario di Buonconvento. Le ruspe stanno rimuovendo la montagna di rifiuti lasciata dalla demolizione della struttura. Nell’edificio erano previsti appartamenti, ma il fallimento dell’impresa che avrebbe dovuto realizzare l’intervento aveva bloccato tutto. "Dopo molti anni, si è sbloccata una vicenda complessa e delicata- spiega il sindaco Riccardo Conti- Un tema molto caro a questa amministrazione che ha rappresentato anche un obiettivo politico preciso: riportare ordine e decoro urbano in un’area strategica del paese. In questi giorni la proprietà ha avviato le operazioni di recupero e smaltimento dei materiali giacenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Marche, Regione e Consorzio di Bonifica al lavoro per la riduzione del rischio idrogeologico
Leggi anche: Rifiuti, ruspe in azione: partita la bonifica
Bonifica ex Consorzio. Le ruspe sono a lavoro; A Messina ruspe in arrivo: partono le demolizioni per un parco urbano sullo Stretto.
Bonifica ex Consorzio. Le ruspe sono a lavoro - E’ partita l’opera di bonifica dell’area dell’ex Consorzio agrario di Buonconvento. lanazione.it
A Messina ruspe in arrivo: partono le demolizioni per un parco urbano sullo Stretto - Cantiere consegnato: via alle demolizioni degli ex Silos Granai e della ex Casa del Portuale, tre mesi per avviare la riqualificazione con parco urbano e terrazza sullo Stretto ... lasicilia.it
Consorzio di bonifica, il piano: oltre 750 milioni per 82 nuove opere - Oltre 750 milioni di investimenti per un totale di 82 progetti, tra nuove opere o manutenzione straordinaria dell’esistente, che dovrebbero migliorare il settore della bonifica e irrigazione. quotidianodipuglia.it
Consorzio di bonifica della Calabria, bilancio 2025 tra riforme e investimenti: Nel 2024 la riscossione dei tributi consortili ha raggiunto l’85%, mentre nel 2025 la percentuale si attesta attualmente al 53%. I dati sono stati illustrati dal commissario straordinario d - facebook.com facebook
APPROVATO BILANCIO CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA, LIPPO (CONFAGRICOLTURA) SPIEGA IL VOTO CONTRARIO x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.