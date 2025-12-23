bomba contro il generale sarvarov mosca accusa gli 007 ucraini

Mosca accusa i servizi segreti ucraini di essere responsabili di una serie di attentati, tra cui l’ultimo che ha portato alla morte del generale Fanil Sarvarov. Dopo l’attentato a Darya Dugina e a Igor Kirillov, le autorità russe rafforzano le accuse contro Kiev, evidenziando una crescente tensione tra i due paesi. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con implicazioni di vasta portata per la sicurezza regionale.

Prima l’attentato contro Darya Dugina, figlia dell’ideologo della guerra russa Alexander Dugin; poi quello contro l’alto esponente delle forze nucleari e chimiche Igor Kirillov e, infine, l’esplosione che ieri ha causato la morte del generale russo Fanil Sarvarov. Si allunga la scia di sangue che sta colpendo l’entourage più vicino al presidente Vladimir Putin e che rischia di prolungare ulteriormente la guerra in Ucraina. Ieri, infatti, è morto a causa della detonazione di un ordigno artigianale da circa 300 grammi di tritolo collocato sotto la sua auto il generale dello Stato maggiore e direttore del dipartimento di addestramento operativo delle forze armate Fanil Sarvarov. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

