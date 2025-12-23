Bologna Italiano in conferenza | Il Napoli ha overperformato ed ha meritato di vincere

Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Napoli nella finale di Supercoppa italiana, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha commentato l’esito dell’incontro in conferenza stampa a Riyad. Ha riconosciuto il merito degli avversari, sottolineando come il Napoli abbia avuto un rendimento superiore e meritato la vittoria. Le sue parole riflettono un atteggiamento rispettoso e una valutazione obiettiva dell’esito della partita.

Al termine della finale di Supercoppa italiana persa 2-0 contro il Napoli, il tecnico Bologna Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa dall'All Awwal Park di Riyad per rispondere alle domande dei Giornalisti. Queste le sue dichiarazioni: Il Napoli è sembrato più forte.. "Sì, inutile girarci attorno. Potevamo riaprire forse la sfida con Ferguson, ma loro sono forti in partenza e se poi fanno prestazioni di questo tipo diventa difficile. Merito a loro che hanno fatto una grande gara, noi senza rimpianti e a testa alta. Ho visto i ragazzi sereni, fra virgolette, noi ci portiamo dietro questa bellissima esperienza del preparare partite di livello ogni giorno.

