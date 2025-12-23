Bologna Italiano in conferenza | Il Napoli ha overperformato ed ha meritato di vincere

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Napoli nella finale di Supercoppa italiana, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha commentato l’esito dell’incontro in conferenza stampa a Riyad. Ha riconosciuto il merito degli avversari, sottolineando come il Napoli abbia avuto un rendimento superiore e meritato la vittoria. Le sue parole riflettono un atteggiamento rispettoso e una valutazione obiettiva dell’esito della partita.

Al termine della finale di Supercoppa italiana persa 2-0 contro il Napoli, il tecnico Bologna  Vincenzo Italiano  è intervenuto in conferenza stampa dall’All Awwal Park di Riyad per rispondere alle domande dei Giornalisti. Queste le sue dichiarazioni: Il Napoli è sembrato più forte.. “Sì, inutile girarci attorno. Potevamo riaprire forse la sfida con Ferguson, ma loro sono forti in partenza e se poi fanno prestazioni di questo tipo diventa difficile. Merito a loro che hanno fatto una grande gara, noi senza rimpianti e a testa alta. Ho visto i ragazzi sereni, fra virgolette, noi ci portiamo dietro questa bellissima esperienza del preparare partite di livello ogni giorno. 🔗 Leggi su Parlami.eu

bologna italiano in conferenza il napoli ha overperformato ed ha meritato di vincere

© Parlami.eu - Bologna, Italiano in conferenza: “Il Napoli ha overperformato ed ha meritato di vincere”

Leggi anche: Italiano dopo la delusione in Supercoppa: «Il Napoli ha overperformato e ha giocatori fuori categoria. Noi senza rimpianti»

Leggi anche: Bologna, Italiano: “Abbiamo cercato di fare il possibile contro una squadra che oggi ha overperformato “

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Italiano: 'Sarà una partita storica per Bologna'. VIDEO; Supercoppa italiana Napoli-Bologna, domani la sfida a Riad tra Conte e Italiano; Supercoppa italiana: Napoli-Bologna, la conferenza prepartita di Italiano e De Silvestri Video; Conte: La mia stagione più difficile. A volte parlo ma sembra che non mi capite....

Bologna, Italiano in conferenza: "Il Napoli ha overperformato, noi no. Ma niente rimpianti e usciti a testa alta" - 0 contro il Napoli, il tecnico Bologna Vincenzo Italiano interverrà nella sala conferenze dall'All Awwal Park ... tuttonapoli.net

bologna italiano conferenza napoliBologna, Italiano in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN - Aggiorna la pagina per seguire il live oppure CLICCA QUI per la diretta di RadioTuttoNapoli Al termine della finale di Supercoppa italiana persa 2- tuttonapoli.net

bologna italiano conferenza napoliBologna, Italiano analizza la sconfitta di Supercoppa col Napoli: "Hanno meritato loro, ne usciamo a testa alta" - Il tecnico dei rossoblù dopo la finale di Riad, parole di fiducia anche per Ravaglia dopo l'errore sul secondo gol ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.