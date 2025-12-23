Bologna 73enne rapinata al bancomat | arrestato marocchino

A Bologna, una donna di 73 anni è stata vittima di una rapina al bancomat da parte di un uomo marocchino. Dopo aver prelevato una somma di denaro, l’aggressore l’ha sorpresa alle spalle, sottraendole il denaro con forza. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto del sospettato. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di adottare misure di sicurezza durante le operazioni bancarie all’aperto.

Il denaro prelevato dal bancomat, poi l'improvvisa aggressione alle spalle, il ladro che impugna i soldi e con la forza. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

