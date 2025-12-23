Bollicine d’Italia fa tappa a Napoli viaggio nella tradizione enologica italiana

Bollicine d’Italia arriva a Napoli, offrendo un’occasione di scoperta delle eccellenze enologiche italiane. Presso il Grand Hotel Oriente, nei giorni 27 e 28 dicembre, Drop Eventi e Vitigno Italia propongono un evento dedicato alla tradizione e alla qualità dei vini italiani, creando un percorso sensoriale pensato per appassionati e professionisti del settore. Un’opportunità per conoscere e approfondire le eccellenze del nostro patrimonio vitivinicolo.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.