Bollicine d’Italia fa tappa a Napoli viaggio nella tradizione enologica italiana
Bollicine d’Italia arriva a Napoli, offrendo un’occasione di scoperta delle eccellenze enologiche italiane. Presso il Grand Hotel Oriente, nei giorni 27 e 28 dicembre, Drop Eventi e Vitigno Italia propongono un evento dedicato alla tradizione e alla qualità dei vini italiani, creando un percorso sensoriale pensato per appassionati e professionisti del settore. Un’opportunità per conoscere e approfondire le eccellenze del nostro patrimonio vitivinicolo.
Nella cornice del Grand Hotel Oriente di Napoli, sabato 27 e domenica 28 dicembre Drop Eventi e Vitigno Italia hanno organizzato una manifestazione che intende celebrare le eccellenze enologiche della nostra terra, con l'obiettivo di offrire ai visitatori un percorso sensoriale che attraversa.
