Bollettino bradisismo – settimana 15-21 dicembre

Il bollettino bradisismo della settimana dal 15 al 21 dicembre analizza l’attività sismica e i movimenti del suolo registrati nel periodo. Viene valutato il livello di sollevamento del terreno, con un’accuratezza minima, per monitorare eventuali variazioni e tendenze. Questi dati contribuiscono alla comprensione dell’attività vulcanica e alla gestione della sicurezza nelle aree interessate.

Si esamina la sismicità intercorsa nella settimana di riferimento e il sollevamento validato con errore minimo (± 0.3mm) fino al 7 dicembre. La sismicità è stata caratterizzata da 76 terremoti (64 secondo Gossip) con Md equivalente 2.3± 0.3. Solo 8 eventi hanno superato la Md 1.0 e di questi solo 4 hanno superato la Md . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Leggi anche: Bollettino bradisismo, settimana 8-14 dicembre Leggi anche: Bollettino bradisismo settimana 3-9 novembre La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Terremoto Campi Flegrei, 3 scosse nelle ultime 24 ore/ Il bollettino: bradisismo sempre a 2,5 cm al mese - Il punto sulle scosse di terremoto Campi Flegrei con gli eventi più recenti nonché il bollettino della settimana 8- ilsussidiario.net

Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino settimanale: solo 48 scosse, ma bradisismo resta alto - Terremoto Campi Flegrei, pubblicato il nuovo bollettino settimanale. ilsussidiario.net

Bollettino Campi Flegrei, cala ancora la velocità di sollevamento del suolo: è 20 millimetri - Cala la velocità di sollevamento del suolo nell'area della caldera vulcanica ai Campi Flegrei. fanpage.it

I nuovi dati del bollettino dell'Osservatorio Vesuviano - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.