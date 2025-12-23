Bollettino bradisismo – settimana 15-21 dicembre
Si esamina la sismicità intercorsa nella settimana di riferimento e il sollevamento validato con errore minimo (± 0.3mm) fino al 7 dicembre. La sismicità è stata caratterizzata da 76 terremoti (64 secondo Gossip) con Md equivalente 2.3± 0.3. Solo 8 eventi hanno superato la Md 1.0 e di questi solo 4 hanno superato la Md . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
Leggi anche: Bollettino bradisismo – settimana 15-21 dicembre
Leggi anche: Bollettino bradisismo, settimana 8-14 dicembre
Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino della settimana: 76 scosse, picco di M 2.0, bradisismo costante - Terremoto Campi Flegrei, scopriamo il bollettino settimanale della settimana 15- ilsussidiario.net
Terremoto Campi Flegrei, 3 scosse nelle ultime 24 ore/ Il bollettino: bradisismo sempre a 2,5 cm al mese - Il punto sulle scosse di terremoto Campi Flegrei con gli eventi più recenti nonché il bollettino della settimana 8- ilsussidiario.net
Bollettino Campi Flegrei, cala ancora la velocità di sollevamento del suolo: è 20 millimetri - Cala la velocità di sollevamento del suolo nell'area della caldera vulcanica ai Campi Flegrei. fanpage.it
Bollettino settimanale di monitoraggio dei Campi Flegrei del 23/12/2025 (relativo alla settimana dal 15 al 21 dicembre 2025), pubblicato dall'Osservatorio Vesuviano. Alla luce dei dati di monitoraggio si evidenzia: - SCENARI ATTESI: Sulla base dell’attual - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.