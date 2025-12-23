Bollettino bradisismo – settimana 15-21 dicembre

Si esamina la sismicità intercorsa nella settimana di riferimento e il sollevamento validato con errore minimo (± 0.3mm) fino al 7 dicembre. La sismicità è stata caratterizzata da 76 terremoti (64 secondo Gossip) con Md equivalente 2.3± 0.3. Solo 8 eventi hanno superato la Md 1.0 e di questi solo 4 hanno superato la Md . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

