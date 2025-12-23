boehringer ingelheim sara frattini alla guida di bidachem spa

Sara Frattini è stata nominata amministratore di Bidachem Spa, azienda specializzata nel settore chimico. Con un’esperienza consolidata nella ricerca scientifica e ruoli di responsabilità crescente, Frattini guida ora l’azienda verso nuovi obiettivi strategici. La sua formazione e il suo percorso professionale rappresentano un punto di riferimento nel settore, contribuendo al rafforzamento della posizione di Bidachem nel mercato.

Roma, 23 dic. (AdnkronosLabitalia) - Un percorso professionale costruito nella ricerca scientifica e consolidato attraverso ruoli di crescente responsabilità porta oggi Sara Frattini alla guida di Bidachem S.p.a., polo chimico di eccellenza del Gruppo Boehringer Ingelheim in Italia, nel ruolo di Amministratrice Delegata e Site Head dello stabilimento di Fornovo San Giovanni (Bergamo). La carriera di Sara Frattini rappresenta un esempio di crescita continua, fondata su una solida preparazione scientifica e su un percorso formativo di alto livello. Dopo la maturità classica, si laurea in chimica organica presso l'università di Milano e consegue un master in sintesi chimica presso il Politecnico di Milano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

