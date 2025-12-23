Boccia young | Schlein è la nostra bomber basta con i ferrivecchi

Boccia Young difende Elly Schlein, definendola una leader forte e determinata, e criticando chi tenta di ostacolarla con atteggiamenti conservatori o giudizi antiquati. In un contesto politico in evoluzione, Boccia sottolinea la necessità di un rinnovamento e di una leadership giovane, invitando a superare le resistenze di coloro che si oppongono alla linea progressista della segretaria del PD.

Roma. Vecchi pannoloni del Pd: con Ciccio Boccia, Elly Schlein è la più tosta. Questa è la versione di Ciccio contro chi prova a fermare la scalata della segretaria, contro chi potrebbe candidarsi alle primarie di coalizione (vedi il pittore Ernesto Maria Ruffini) contro chi, i Matusa, contesta la linea verde di Elly: "Detto con rispetto – dice Boccia – non si possono più leggere queste interviste da vecchi presidenti Cral, centri ricreativi aziendali, i matusalemme che ci spiegano cosa Elly deve fare, questi ferrivecchi.". Ciccio, alla buvette, in piena manovra di Bilancio mentre afferra i foglietti e fogliettini di Claudio Lotito, si scatena.

