Un confronto tra Italo Bocchino e Elsa Fornero mette in evidenza differenze di prospettive sulla stabilità economica italiana. Bocchino ricorda come, durante il suo mandato, lo spread si attestasse a livelli più elevati rispetto ad oggi, sottolineando il contesto storico e le sfide passate. La discussione evidenzia come le valutazioni sulla situazione economica possano variare a seconda delle interpretazioni e delle esperienze di ciascuno.

Botta e risposta durissimo tra Italo Bocchino, direttore editoriale del “ Secolo d’Italia “, e l’ex ministro del Welfare e del Lavoro del governo Monti Elsa Fornero. Ai rilievi sulle mancanza della manovra in discussione in Parlamento, Bocchino – nel corso del talk “In Onda” su “La7” ha ricordato com’era la situazione dei conti pubblici quando a Palazzo Chigi c’erano lei e Monti. “Quando Elsa Fornero governava, lo spread era a 500. Venerdì ha chiuso a 65. Quindi la stabilità che questa manovra garantisce è riconosciuta anche dalle istituzioni finanziarie internazionali. I numeri parlano chiaro: s e da 500 si è passati a 65, è perché tutti i principali investitori mondiali hanno compreso che c’è stabilità. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bocchino demolisce la Fornero: “Stabilità? Quando c’eravate voi lo spread era a 500, oggi è a 65…” (video)

