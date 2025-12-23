Boban ha litigato con Ceferin critica Infantino ma difende sé stesso | Hanno crocifisso Gesù figuriamoci noi

Zvonimir Boban ha rilasciato un’intervista al Guardian dove ha parlato delle dimissioni dalla Uefa e il suo passato alla Fifa con Infantino. Le dichiarazioni di Boban. Sulle critiche ricevute da presidente della Dinamo Zagabria: «Dicono che Gesù era un uomo buono. Meglio di tutti noi, no? Lo hanno crocifisso, quindi chi siamo noi per non essere crocifissi nella nostra vita quotidiana?» Le dimissioni dalla Uefa: «Mi dispiace solo per il rapporto personale che avevo con Ceferin. Abbiamo avuto un rapporto molto bello negli anni, anche con le nostre famiglie. Ma ho fatto quello che dovevo fare. Lui ha scelto la sua strada, questo è tutto, e gli auguro solo il meglio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

