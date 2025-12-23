BMW Motorrad e I Bambini delle Fate | il viaggio in Indonesia diventa un racconto di inclusione
(Adnkronos) – Presso la House of BMW Italia è stato presentato un cortometraggio che ripercorre l’ultima avventura vissuta da Franco e Andrea Antonello, protagonisti del progetto “I Bambini delle Fate”. Il film, realizzato con il contributo narrativo di Scuola Holden, nasce dal materiale girato durante il viaggio in Indonesia, un’esperienza intensa che ha permesso ai . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: I Bambini delle Fate con BMW Motorrad Italia: in viaggio per l’inclusione
Leggi anche: BMW Motorrad, Boris Weletzky alla guida globale di vendite e marketing
Bmw Motorrad: il progetto con I Bambini delle Fate; BMW Motorrad e I Bambini delle Fate: il viaggio in Indonesia diventa un cortometraggio |; BMW Motorrad e I Bambini delle Fate: il viaggio inclusivo in Indonesia diventa un film; BMW Motorrad e I Bambini delle Fate: il viaggio che racconta l’inclusione.
BMW Motorrad e I Bambini delle Fate: il viaggio in Indonesia diventa un racconto di inclusione - Il viaggio in Indonesia di Franco e Andrea Antonello diventa un cortometraggio che racconta inclusione, avventura e impegno sociale con BMW Motorrad ... adnkronos.com
I “Bambini delle Fate” in Indonesia: Il viaggio che unisce, l’inclusione che muove - BMW Motorrad e I Bambini delle Fate hanno celebrato il sesto viaggio insieme con un filmato realizzato da Scuola Holden sulla base del girato ... monzaindiretta.it
Bmw in viaggio con «I Bambini delle Fate» per sostenere i ragazzi affetti da autismo - Il dipartimento dedicato alle moto del marchio tedesco affianca l'associazione nel viaggio in Indonesia di Franco e Andrea Antonello, un’esperienza che diventa racconto di inclusione e responsabilità ... corriere.it
FOTO | Bmw Motorrad con I Bambini delle Fate #ANSAmotori #ANSA - facebook.com facebook
Ivrea, Babbi Natal in moto in ospedale portano i giochi ai bambini x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.