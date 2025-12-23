Bloodstained: Ritual of the Night sarà disponibile gratuitamente su Epic Games Store per 24 ore. Questa promozione, lanciata in occasione delle festività natalizie, permette ai giocatori di aggiungere un titolo molto apprezzato alla propria libreria senza costi. Un’occasione da non perdere per gli appassionati di action e metroidvania, che potranno scoprire questo gioco senza spendere nulla.

Bloodstained: Ritual of the Night gratis è il regalo che Epic Games Store ha deciso di scartare proprio a ridosso del Natale, offrendo ai giocatori un’opportunità che sa di miracolo videoludico. Se i nomi Symphony of the Night o Aria of Sorrow vi provocano brividi di nostalgia lungo la schiena, fermate tutto quello che state facendo. Fino alle ore 17:00 del 24 dicembre, avete la possibilità di riscattare senza spendere un euro quello che è universalmente riconosciuto come il successore spirituale definitivo della saga di Castlevania. Sviluppato da ArtPlay e guidato dal leggendario Koji Igarashi (spesso chiamato semplicemente “Iga”), questo titolo non è solo un omaggio al passato, ma un’evoluzione moderna del genere Metroidvania (o meglio, “Igavania”). 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Bloodstained: Ritual of the Night gratis su Epic Games per 24 ore

