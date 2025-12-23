Blitz nell' Ufficio del Giudice di Pace | chiusi gli uffici

Oggi, gli uffici del Giudice di Pace di Marano di Napoli sono stati temporaneamente chiusi dalla Guardia di Finanza a causa di problemi di inagibilità. La chiusura, iniziata questa mattina, interessa tutte le attività presso la sede, in attesa di eventuali interventi di messa in sicurezza e riapertura. Restano comunque attivi i canali di contatto e le modalità alternative per le pratiche urgenti.

È scattata questa mattina la chiusura degli uffici del Giudice di Pace di Marano di Napoli da parte della Guardia di Finanza per inagibilità. Le problematiche della struttura erano emerse già da tempo. Lo scorso 20 ottobre era stata proposta dal Tribunale di Napoli Nord la soppressione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Presidente Corte d’Appello visita l’Ufficio del Giudice Pace Leggi anche: Manutenzione straordinaria ai sistemi informativi: chiusi gli uffici del Settore Tributi del Comune di Salerno La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Operazione Muretto, il blitz. Spaccio in Gad, cinque arresti: Profili criminali di spessore; Blitz antidroga finito con la morte di un uomo: convalidato l’arresto della coppia; Tritolo nascosto nel box: due arresti dopo il blitz; Blitz animalista al centro ippico di Mapello, assolta Nicole Berlusconi: il fatto non sussiste. Marano, sequestrato l'immobile che ospita il giudice di pace - Blitz dei militari della Guardia di Finanza: sotto sequestro l'immobile che ospita l'ufficio del Giudice di Pace, da tempo finito sotto i ... msn.com

Addio al Giudice di Pace a Marano, la conferma dal ministero - Il destino dell’ufficio del Giudice di Pace di Marano sembra ormai segnato. ilmattino.it

Blitz con scasso all’ufficio bonifiche: la magistratura apre un’inchiesta - Dopo le cimici trovate nell ufficio del direttore generale, Giuseppe Sala, il Comune è finito di nuovo nel mirino. ilgiornale.it

È di 1 arresto e 27 denunce il bilancio dell’ultimo blitz dei Carabinieri nell’area sud est della Capitale. Passati al setaccio i quartieri Pigneto, Malatesta, Torpignattara, Osteria del Curato, Statuario, Quadraro, Tuscolano, Don Bosco e Appio Claudio. Nel mirino d - facebook.com facebook

Il Giornale, poi Qn: il blitz di Del Vecchio jr nell’editoria italiana x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.