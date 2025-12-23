Blitz della Finanza sequestrati un milione di addobbi natalizi pericolosi e 8 tonnellate di fuochi d' artificio

La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre un milione di addobbi natalizi con marchio falso e 8,5 tonnellate di fuochi d'artificio illegali. L'operazione mira a tutelare la sicurezza dei consumatori e a contrastare il mercato di prodotti non conformi alle normative vigenti. Gli articoli sequestrati rappresentano un rischio per la salute pubblica e la corretta attività commerciale.

Oltre un milione di addobbi natalizi con il falso marchio "made in Italy" e 8 quintali e mezzo di fuochi d'artificio illegali. È questo il materiale che, nell'ambito di due diverse operazioni, nei giorni scorsi è stato sequestrato dai finanzieri del Comando provinciale di Palermo, che hanno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

