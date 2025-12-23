Blitz della finanza il video delle perquisizioni in box e capannoni | controlli e sequestri sul falso di lusso

Nel corso di un'operazione della finanza, sono stati effettuati controlli e sequestri in box, cantine e capannoni nel Comasco. Questi spazi erano utilizzati per la produzione e lo stoccaggio di prodotti di lusso falsificati. L'intervento mira a contrastare il mercato del falso e a tutelare i marchi autentici. Di seguito, il video con le immagini delle perquisizioni e delle attività svolte durante l'operazione.

