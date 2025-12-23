Blitz della finanza il video delle perquisizioni in box e capannoni | controlli e sequestri sul falso di lusso
Nel corso di un'operazione della finanza, sono stati effettuati controlli e sequestri in box, cantine e capannoni nel Comasco. Questi spazi erano utilizzati per la produzione e lo stoccaggio di prodotti di lusso falsificati. L'intervento mira a contrastare il mercato del falso e a tutelare i marchi autentici. Di seguito, il video con le immagini delle perquisizioni e delle attività svolte durante l'operazione.
Perquisizioni in box, cantine e capannoni anche nel Comasco. Erano utilizzati come luoghi di stoccaggio e lavorazione di prodotti di lusso contraffatti. Sequestrati anche contanti per 620mila euro.Nel video alcune delle fasi operative del blitz condotto dalla guardia di finanza, con controlli. 🔗 Leggi su Quicomo.it
