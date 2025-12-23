Blitz all’alba della Mobile | finisce a Pisa la fuga del ricercato internazionale
Nella mattina di oggi, la Mobile ha concluso a Pisa una lunga fuga internazionale di un ricercato. L’uomo, apparentemente un artigiano come tanti, nascondeva una realtà diversa. L’intervento ha portato alla cattura di un latitante che, per mesi, aveva vissuto tra le vie del centro cittadino, mantenendo un’apparenza di normalità.
PISA – Una vita apparentemente normale, scandita dal lavoro e dalla routine del centro cittadino. Dietro la facciata dell’insospettabile artigiano, però, si nascondeva un latitante internazionale. La Polizia di Stato ha messo fine alla fuga di Josif Mihali, cittadino rumeno classe 1966. L’uomo era un fantasma per la giustizia dal 2014. Inserito nella lista dei ricercati del progetto ‘Wanted’ del Dipartimento della pubblica sicurezza, si era rifatto una vita a Pisa. Si era costruito un’ identità fittizia talmente credibile da permettergli di vivere in pieno centro, a pochi passi dalla Cetilar Arena. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
