Blitz all’alba della Mobile | finisce a Pisa la fuga del ricercato internazionale

Nella mattina di oggi, la Mobile ha concluso a Pisa una lunga fuga internazionale di un ricercato. L’uomo, apparentemente un artigiano come tanti, nascondeva una realtà diversa. L’intervento ha portato alla cattura di un latitante che, per mesi, aveva vissuto tra le vie del centro cittadino, mantenendo un’apparenza di normalità.

