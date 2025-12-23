Blitz al ' Casermone' sorpreso con la droga prova a ingannare la Polizia con un nome falso

Un'operazione delle forze dell'ordine ha portato a un blitz al 'Casermone', dove è stato sorpreso un individuo con della droga. L'uomo ha tentato di ingannare la polizia utilizzando un falso nome. Prosegue senza sosta l'attività di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti nelle aree più sensibili della città di Frosinone.

Continua senza sosta l'attività di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti nelle zone calde del capoluogo ciociaro. Nella giornata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hanno denunciato un uomo residente nell'hinterland, sorpreso in un'area nota per lo spaccio: il.

