bleach mirrors high annunciato ufficialmente

Bandai Namco ha annunciato ufficialmente BLEACH Mirrors High, un nuovo titolo dedicato all’universo di BLEACH. Il gioco sarà disponibile su iOS e Android, offrendo ai fan un’esperienza immersiva e fedele ai contenuti della serie. Questa novità amplia l’offerta digitale legata al franchise, puntando a coinvolgere gli appassionati di tutte le età attraverso una piattaforma accessibile e facile da usare.

Bandai Namco ha annunciato ufficialmente BLEACH Mirrors High, un nuovo titolo dedicato all'universo di BLEACH in arrivo su iOS e Android. Il lancio è previsto per l' estate 2026 con distribuzione globale, confermando l'intenzione di portare il progetto a un pubblico internazionale fin dal day one. Uno degli aspetti più rilevanti dell'annuncio riguarda il coinvolgimento diretto di Tite Kubo, creatore originale della serie. Kubo ha seguito lo sviluppo del gioco fin dalle primissime fasi, partecipando già al kickoff meeting e lavorando attivamente su titolo, sceneggiatura e design dei personaggi, garantendo una forte coerenza con l'identità narrativa e artistica del manga.

