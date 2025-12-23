Blackout a Sorgane e-distribuzione risponde | Nessun problema strutturale alla rete
Case al buio e blackout continui. È quanto hanno segnalato i residenti di Sorgane, in particolare quelli di via Isonzo, e quanto raccontato da FirenzeToday lo scorso 17 dicembre. Proprio quel giorno si era registrato l'ultimo abbassamento di tensione che aveva lasciato il quartiere senza luce. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Mercato Inter, l’infortunio di Dumfries porta alla luce un grave problema strutturale: serve intervenire già a gennaio?
Leggi anche: Disservizi alla rete Fastweb+Vodafone: blackout del Wi-Fi fisso in tutta Italia
Blackout a Sorgane, e-distribuzione risponde: Nessun problema strutturale alla rete.
Blackout, dopo danni e polemiche. Ecco il piano di Enel distribuzione per evitare nuove giornate nere - L’assessore Lamiranda: "Finito questo periodo critico voglio essere aggiornato sullo stato dei ... ilgiorno.it
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.