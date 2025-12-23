Bivacco e inviciltà in pieno centro sbotta il sindaco | Individuati avranno ciò che meritano

In pieno centro a Vico del Gargano si sono verificati episodi di bivacco e comportamenti incivili, coinvolgendo giovani e giovanissimi. Il sindaco Lello Sciscio ha annunciato che gli autori sono stati identificati e che verranno adottate le misure appropriate. L’attenzione alla tutela del decoro urbano rimane prioritaria, e l’amministrazione invita alla responsabilità e al rispetto delle regole.

