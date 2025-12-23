Bivacco e inviciltà in pieno centro sbotta il sindaco | Individuati avranno ciò che meritano
In pieno centro a Vico del Gargano si sono verificati episodi di bivacco e comportamenti incivili, coinvolgendo giovani e giovanissimi. Il sindaco Lello Sciscio ha annunciato che gli autori sono stati identificati e che verranno adottate le misure appropriate. L’attenzione alla tutela del decoro urbano rimane prioritaria, e l’amministrazione invita alla responsabilità e al rispetto delle regole.
Bivacco e inciviltà in pieno centro, a Vico del Gargano, ad opera di giovani e giovanissimi che, avverte il sindaco, Lello Sciscio, "sfortunatamente per loro sono stati individuati. E avranno ciò che meritano". Accade nel centro garganico, alle ore 19. Sulla panchina i resti di un festeggiamento. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Le forano le gomme dell'auto poi la rapinano in pieno centro. Individuati e denunciati i due banditi
Leggi anche: Il calciomercato si sgonfierà, i calciatori avranno tariffe per rescindere coi club che avranno sempre meno potere
Bivacco in pieno centro. Sanzioni e Daspo per otto. Fabbri: "No ai nomadi" - Questa città non diventerà un centro di accoglienza a spese dei ferraresi". ilrestodelcarlino.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.