Biti | Attendiamo atti per la presa in carico

Su via Giovanni da Empoli, strada adiacente a via Mariti e teatro della tragedia del cantiere Esselunga a Firenze, si attende ancora la formalizzazione degli atti necessari per la presa in consegna. La procedura è in corso, ma non sono ancora stati completati tutti i passaggi previsti, mentre si prosegue con le attività di verifica e creazione delle condizioni per il rilascio.

Su via Giovanni da Empoli, la strada adiacente a via Mariti, dove avvenne la strage del cantiere Esselunga a Firenze, "stiamo aspettando ancora delle formalizzazioni di atti per la presa in consegna della strada. Le uscite sulla stampa" fatte da Esselunga "sono state un pò veloci rispetto a quella che doveva essere la prosecuzione" degli interventi. Lo ha dichiarato l'assessora all'Urbanistica Caterina Biti rispondendo in Consiglio comunale ad un question time di Dmitrij Palagi, capogruppo di Sinistra Progetto Comune. "Nonostante le opere di messa in sicurezza autorizzate dal Comune quel cantiere rimane sotto sequestro – ha aggiunto –.

