Bisseck sotto esame | chance da titolare in Atalanta Inter? Occhio a cosa può accadere anche sul suo futuro

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 in ottica mercato. La sfida del Gewiss Stadium contro l’Atalanta rappresenta un esame di maturità cruciale per Yann Bisseck. Il tecnico Cristian Chivu, noto per una gestione del gruppo ferreamente meritocratica, attende risposte immediate dal difensore tedesco. Come sottolinea Tuttosport, l’allenatore dei nerazzurri ha già dimostrato di non fare sconti, come accaduto in precedenza all’esperto centrale Stefan De Vrij, escluso per lungo tempo dalle rotazioni dopo una prova negativa in campo europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com

