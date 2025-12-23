Bisseck sotto esame | chance da titolare in Atalanta Inter? Occhio a cosa può accadere anche sul suo futuro
Inter News 24 in ottica mercato. La sfida del Gewiss Stadium contro l’Atalanta rappresenta un esame di maturità cruciale per Yann Bisseck. Il tecnico Cristian Chivu, noto per una gestione del gruppo ferreamente meritocratica, attende risposte immediate dal difensore tedesco. Come sottolinea Tuttosport, l’allenatore dei nerazzurri ha già dimostrato di non fare sconti, come accaduto in precedenza all’esperto centrale Stefan De Vrij, escluso per lungo tempo dalle rotazioni dopo una prova negativa in campo europeo. 🔗 Leggi su Internews24.com
INTER - Bisseck: "Mai pensato di andarmene, abbiamo buone chance di vincere lo scudetto" - Una serie di errori (anche piuttosto pesanti) lo avevano fatto finire nel mirino dei tifosi, Yann Bissek però non ha mai perso fiducia in sè stesso e ora, anche grazie a qualche infortunio dei compagn ... napolimagazine.com
Inter, Bisseck: "Grandi chance di vincere la Champions. Rigore con la Lazio? A volte il mio braccio è troppo lungo..." - Il tedesco risponde così alle domande dei giornalisti presenti al Bper Training Centre: La delusione ... calciomercato.com
Inter, Bisseck: "Abbiamo grandi chance di vincere la Champions. Lazio? Il calcio è così" - Yann Bisseck, difensore dell'Inter, è intervenuto ai microfoni della stampa presente, tra cui TMW, in occasione del media day, a 5 giorni dalla finale di Champions League: "Dobbiamo dimenticare che ... tuttomercatoweb.com
Nel 5-1 che l’#Udinese ha patito stasera, #Solet ha segnato un gol clamoroso con un destro a giro da 25 metri che manda la palla sotto l’incrocio. Io a #Bisseck certi gol non li ho mai visti fare e non credo siano nel suo repertorio. #inter #udinese #FiorentinaUd - facebook.com facebook
#BolognaInter 1-1 HT Nonostante giochi alla grande per mezz’ora, l’Inter si impiglia nel fuorigioco di Italiano e addirittura va sotto anche nel computo delle occasioni, 3 a 2 per il Bologna che regge botta e poi dall’errore da rigore di Bisseck si riprende il campo x.com
