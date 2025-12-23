Bimbo si ferma a fare pipì mentre i genitori restano in auto | tir li travolge e li uccide lui si salva

È accaduto in Colombia: l'auto sulla quale viaggiava una famiglia è stata travolta da un tir; uno dei due figli, però, era appena uscito per fare pipì a bordo strada. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

