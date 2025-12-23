Bimbo scappa di casa e vende per strada i suoi disegni per comprare un regalo alla sorellina | il gesto di Alessio 11enne senza mamma

Alessio, 11 anni, senza madre e con risultati scolastici non brillanti, decide di vendere i propri disegni per strada. Il suo obiettivo è semplice: acquistare un regalo di Natale per la sorellina. Un gesto di grande affetto e determinazione, nato dalla volontà di rendere speciale il Natale della famiglia, nonostante le difficoltà e le poche risorse disponibili.

Di chiedere soldi per comprare un regalo di Natale alla sorellina non se ne parlava. I risultati a scuola non erano ottimi ed era difficile che il padre, l’unico genitore rimasto in vita al piccolo Alessio di 11 anni, avrebbe aperto il portafoglio. Il ragazzino allora ha avuto un’idea. Ha aspettato che il padre si distraesse, poi è sgattaiolato fuori di casa e ha montato una sorta di banchetto di fronte a un negozio di giocattoli a Mugnano di Napoli. Lì ha messo in mostra alcuni suoi disegni e libri di scuola nel tentativo di venderli e racimolare così qualche euro. L’arrivo dei carabinieri e il racconto di Alessio. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Bimbo perde la mamma e vende i suoi disegni in strada per comprare regalo di Natale alla sorellina Leggi anche: Mugnano, a 11 anni vende disegni per comprare alla sorellina un regalo per il primo Natale senza mamma Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Undicenne scappa di casa per fare un regalo alla sorellina: i carabinieri lo assistono; Sassari, raggiunto da colpi di fucile scappa in auto fino a casa del fratello: ricoverato in gravi condizioni; Mugnano di Napoli, Alessio 11enne da poco orfano di mamma scappato di casa per vendere disegni e comprare regalo a sorella di 3 anni ritrovato dai CC; Bimbo lasciato solo in casa Denunciata la sorella A terra c’erano i biscotti. Undicenne scappa di casa per fare un regalo alla sorellina: i carabinieri lo assistono - A Mugnano il bimbo era davanti a un negozio a vendere libri e disegni fatti da lui mentre il padre ne denunciava la scomparsa. rainews.it

Bimbo di 7 anni scappa di casa e prende un treno per Milano, la mamma: “Voleva mangiare un gelato” - Un bimbo di 7 è scappato di casa a Saronno e, “dopo essersi tolto l’orologio con il Gps per non farsi rintracciare”, ha preso un treno per Milano per mangiare un gelato. fanpage.it

Scappa di casa a 4 anni. Il bimbo era al market: "Voleva fare merenda" - La moglie di un carabiniere ha dato l’allarme e i militari hanno fatto il resto. ilrestodelcarlino.it

Undicenne scappa di casa per fare un regalo alla sorellina: i @_Carabinieri_ lo assistono - A Mugnano il bimbo era davanti a un negozio a vendere libri e disegni fatti da lui mentre il padre ne denunciava la scomparsa. Il lieto fine in caserma @TgrRai x.com

UNDICENNE SCAPPA DI CASA PER FARE UN REGALO ALLA SORELLINA: I CARABINIERI LO ASSISTONO - A Mugnano il bimbo era davanti a un negozio a vendere libri e disegni fatti da lui mentre il padre ne denunciava la scomparsa. Il lieto fine in caser - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.