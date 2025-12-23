Bimbo perde la mamma e vende i suoi disegni in strada per comprare regalo di Natale alla sorellina
Un bambino di 11 anni è stato visto da solo in strada a Mugnano di Napoli, dove vendeva i suoi disegni per raccogliere fondi da destinare a un regalo di Natale per la sorellina. La sua storia evidenzia il gesto di solidarietà e il desiderio di rendere speciale la festività per la famiglia, nonostante le difficoltà.
Bimbo di 11 anni trovato da solo in strada a vendere i suoi disegni a Mugnano di Napoli: voleva comprare un regalo di Natale alla sorellina. I due fratellini avevano perso la mamma da poco. I carabinieri lo hanno aiutato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
