Bimbo di 4 anni muore in piscina | indagate la mamma e la zia

Un tragico incidente si è verificato a Curon Venosta, dove un bambino di 4 anni è deceduto dopo essere finito sott’acqua nella piscina comunale. Le autorità hanno avviato indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto, coinvolgendo anche la madre e la zia del bambino. La comunità si stringe nel dolore di fronte a questa perdita improvvisa e inattesa.

Lutto in Val Venosta: è morto il bimbo di 4 anni finito sott’acqua nella nuova piscina comunale di Curon Venosta. Soccorso e rianimato a bordo vasca, era stato trasportato in elicottero dal Pelikan 3 all’ ospedale di Bolzano, dove si è spento dopo una settimana di ricovero. L’impianto coperto, inaugurato di recente, era molto frequentato dalle famiglie del territorio. La vicenda ha scosso l’intera comunità e riacceso il dibattito sulla sicurezza degli impianti natatori. Sul fronte giudiziario, la Procura di Bolzano ha riqualificato l’ipotesi di reato da lesioni a omicidio colposo. Nel registro degli indagati risultano, come atto dovuto, la funzionaria comunale responsabile della struttura, il bagnino in servizio e i familiari presenti in piscina, madre e zia del piccolo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Leggi anche: Bimbo di 4 anni annegato in piscina: anche la madre e la zia indagate Leggi anche: Bimbo di 4 anni morto in piscina, indagate madre e zia a Bolzano La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Alto Adige, bambino di 10 anni muore precipitando da una parete in Val Venosta; Scala una parete con un amichetto ma scivola e precipita per cento metri, muore sul colpo un bimbo di 10 anni; Bimbo di nove anni morto in un incidente a Pignola, donati gli organi a Potenza; Bimbo di 10 anni morto in Alto Adige: l’amico 11enne salvato sotto shock, si erano persi scalando il sentiero. Era stato trovato sul fondo della piscina: bimbo di 4 muore dopo una settimana in rianimazione - Il bimbo di 4 anni trovato immobile sott’acqua in piscina a Curon è morto dopo una settimana in terapia intensiva. nordest24.it

Annega nella piscina appena inaugurata, bimbo di 4 anni muore dopo 7 giorni: il dramma in Val Venosta - Il piccolo era stato trasferito d’urgeza a Bolzano ma non c’è stato nulla da fare ... msn.com

Tragedia a Curon: morto il bimbo di 4 anni caduto in piscina una settimana fa - Tragedia a Curon, bimbo di 4 anni cade in piscina Lunedì 15 dicembre un bimbo di 4 anni è caduto ne ... notizie.it

