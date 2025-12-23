Bimbo di 4 anni morto in piscina indagate madre e zia a Bolzano

La Procura di Bolzano ha iscritto nel registro degli indagati la madre e la zia di Moritz, il bambino di 4 anni deceduto dopo una settimana di ricovero in ospedale. L’incidente è avvenuto in una piscina, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione della struttura. Le indagini mirano a chiarire le circostanze della tragedia e eventuali responsabilità.

Ci sono anche la madre e la zia, tra le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Bolzano a seguito della morte, risalente a ieri pomeriggio, del piccolo Moritz di 4 anni avvenuta ieri dopo una settimana di ricovero in rianimazione all'ospedale di Bolzano. Il piccolo lunedì scorso era stato estratto in gravissime condizioni dalle acque della piscina avventura "Curunes" a Curon.

