Bimbo di 4 anni annegato in piscina | anche la madre e la zia indagate

È stato aperto un procedimento giudiziario riguardante la tragica morte di un bambino di quattro anni, annegato nella piscina comunale di Curon, in val Venosta. Oltre alla vittima, sono state iscritte nel registro degli indagati anche la madre e la zia del bambino, nel quadro delle indagini sulla gestione e sicurezza dell’impianto. La vicenda solleva interrogativi sulla tutela dei minori e sulla responsabilità delle strutture pubbliche.

Risultano iscritte nel registro degli indagati anche la madre e la zia del bambino di quattro anni finito sott’acqua e annegato nella piscina comunale di Curon, in val Venosta, inaugurata solo poche settimane fa. Sono indagati anche il bagnino e la funzionaria comunale responsabile della. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Bimbo di 4 anni morto in piscina, indagate madre e zia a Bolzano Leggi anche: Bimbo annegato in piscina, inchiesta verso l’archiviazione Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Curon, bambino in ospedale dopo essere finito sott'acqua in piscina: è in prognosi riservata; Nuova tragedia in val Venosta: non ce l’ha fatta il bimbo di 4 anni, annegato in piscina; “L’ADIGE.IT” * TERRITORI: «NUOVA TRAGEDIA IN VAL VENOSTA: NON CE L’HA FATTA IL BIMBO DI 4 ANNI, ANNEGATO IN PISCINA»; “ALTO ADIGE.IT” * CRONACA: «NUOVA TRAGEDIA IN VAL VENOSTA: NON CE L’HA FATTA IL BIMBO DI 4 ANNI, ANNEGATO IN PISCINA». Morto il bimbo di 4 anni caduto in piscina a Curon: era ricoverato da una settimana in gravi condizioni - Il bimbo di 4 anni che lunedì 15 dicembre è scivolato nella piscina di Curon, a Bolzano, è morto. fanpage.it

Bimbo di 4 anni rischia di annegare in piscina a Curon, ricoverato d’urgenza: è in gravi condizioni - È stato soccorso, trasportato d’urgenza all’ospedale di Bolzano e ricoverato in rianimazione in ... fanpage.it

Curon sotto choc: bimbo di 4 anni rischia di annegare in piscina, gravissimo. Indagine aperta - Bimbo di 4 anni rischia di annegare nella piscina comunale di Curon: gravissimo, ricoverato in rianimazione e aperta un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’incidente. notizie.it

Decine di offerte a Napoli per aiutare il bimbo di 11 anni, orfano di mamma, che vendeva i suoi disegni in strada per comprare un regalo di Natale alla sorellina Il bimbo, che si era allontanato da casa approfittando d un momento di distrazione del papà, era st - facebook.com facebook

La storia del bimbo di 13 anni che cambia sesso ha fatto riflettere il nostro barista x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.