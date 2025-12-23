«Un bambino di 11 anni che ha fatto un gesto bellissimo per tutta l?Italia, noi non abbiamo fatto altro che il nostro dovere». Il carabiniere che con la collega è. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Bimbo di 11 anni vende disegni per comprare regalo alla sorella, il carabiniere: «Un gesto bellissimo per tutta l?Italia»

Leggi anche: Mugnano. Vende libri e disegni per comprare un regalo alla sorellina: carabinieri commossi aiutano un bimbo di 11 anni

Leggi anche: Bimbo scappa di casa e vende per strada i suoi disegni per comprare un regalo alla sorellina: il gesto di Alessio, 11enne senza mamma

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Bimbo perde la mamma e vende i suoi disegni in strada per comprare regalo di Natale alla sorellina; Napoli, bambino di 11 anni vende libri e disegni per comprare il regalo di Natale alla sorellina; Vendo libri e disegni per fare un regalo alla mia sorellina: senza mamma e allontanatosi da casa, lo aiutano i carabinieri; Mugnano. Vende libri e disegni per comprare un regalo alla sorellina: carabinieri commossi aiutano un bimbo di 11 anni.

Bimbo perde la mamma e vende i suoi disegni in strada per comprare regalo di Natale alla sorellina - Bimbo di 11 anni trovato da solo in strada a vendere i suoi disegni a Mugnano di Napoli: voleva comprare un regalo di Natale alla sorellina ... fanpage.it