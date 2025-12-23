Bilancio previsionale 2026 l' Ugl Romagna ricevuta dal sindaco | Mantenere alta l’attenzione sulle criticità del mondo del lavoro

L'Ugl Romagna ha incontrato il sindaco di Forlì per discutere del bilancio previsionale 2026, previsto per il 30 dicembre in consiglio comunale. Durante l'incontro, si è sottolineata l'importanza di mantenere alta l’attenzione sulle criticità del mondo del lavoro, alla luce delle sfide economiche e sociali che coinvolgono la regione. Un momento di confronto volto a delineare strategie di sviluppo e tutela dei lavoratori locali.

Su richiesta dell'Ugl Romagna, martedì mattina si è svolto un incontro con l'Amministrazione comunale di Forlì sul tema del bilancio previsionale 2026 che sarà discusso in consiglio comunale il prossimo 30 dicembre. Alla riunione hanno partecipato, per l'Ugl Romagna, i segretari di categoria.

