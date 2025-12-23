Bilancio ok con duello | Per il welfare ci sono 40 milioni | Ma tasse in agguato

Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 in tempi rapidi, con una durata di circa cinque ore. Tra le principali questioni, il budget dedicato al welfare, stimato in 40 milioni di euro, ha suscitato confronti tra le diverse parti politiche, evidenziando tensioni legate alle future entrate fiscali e alle possibili imposte in aumento.

Ad un ritmo serrato – non sono bastate cinque ore – ieri il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028. Con l’astensione della minoranza è passato quello che, secondo le recenti parole del sindaco Andrea Biancani, farà di Pesaro una città più vivibile per i pesaresi e più accogliente per i turisti. Sul piatto, disponibili, ci sono 123 milioni di euro che con orgoglio, l’assessore Riccardo Pozzi, ha descritto come la cartina di tornasole di una giunta progressista perché "presente ai bisogni delle fasce fragili e disagiate, ma anche attenta alle esigenze delle famiglie" ribadendo che "un terzo delle risorse, pari a 40 milioni di euro serviranno a sostenere il welfare, tra servizi sociali e servizi educativi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

