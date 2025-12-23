Bilancio di previsione ok dall’Assemblea

L’approvazione del bilancio di previsione da parte dell’Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna rappresenta un passaggio importante per consolidare le attività rivolte a scuole, cittadini e associazioni. La manovra mira a sostenere e rafforzare le iniziative pubbliche e sociali, garantendo continuità e sviluppo sul territorio regionale. Un impegno volto a favorire un’azione amministrativa trasparente e orientata alle esigenze della comunità locale.

Una manovra che conferma e rafforza le attività dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna rivolte a scuole, cittadine e cittadini e al mondo dell'associazionismo. Con i voti favorevoli di Pd, Avs, Civici, Movimento 5 Stelle e Forza Italia e l'astensione di Fratelli d'Italia, Lega, Rete civica l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna ha approvato il proprio Bilancio di previsione 2026. La manovra è stata presentata dalla consigliera Questore Valentina Castaldini (foto) e ammonta a 23 milioni di euro (al netto delle spese di personale) e mantiene invariati i trasferimenti regionali: una scelta in continuità dal 2019.

