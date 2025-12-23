Bilancio di previsione e Dup la sindaca Foronchi | Conti in equilibrio con cui continuiamo a garantire servizi di qualità

“Un bilancio solido, basato su conti in equilibrio, che conferma l’impegno concreto della nostra Amministrazione di garantire servizi di qualità, investimenti strutturali e sostegno al sociale. È con questo strumento, insieme al Dup, il programma triennale dei lavori, che continueremo a portare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: Bilancio di previsione 2026, la sindaca Foronchi: “Nessun aumento dei tributi e calo del debito"

Leggi anche: Bilancio di previsione, i conti per il 2026 a Pisa sono ok: "Nessun aumento su aliquote e tasse e stessa qualità dei servizi"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Vercelli, approvati bilancio di previsione e DUP; Approvato il Bilancio di previsione; Il Consiglio metropolitano e la Conferenza dei Sindaci approvano il Bilancio di Previsione 2026-2028. Il sindaco Brugnaro: “Conti in ordine, debito zero. Siamo un ente sano”; Provincia dell’Aquila, ok definitivo a Dup e Bilancio di previsione.

Comune di Baronissi, la Sindaca Anna Petta: “approvato il Bilancio 2026-2028: conti in ordine, servizi garantiti e investimenti strategici” - Comuni: La Sindaca Anna Petta: “Un bilancio solido e responsabile che tutela i cittadini, rafforza i servizi e costruisce il futuro della nostra comunità” ... cilentonotizie.it