Arezzo, 23 dicembre 2025 – Dai lavori pubblici al sociale, dalla cultura alla promozione del territorio fino alla memoria. L’anno 2025 che si chiude è stato caratterizzato da importanti investimenti da parte del Comune di Civitella in Val di Chiana portati avanti con tanti progetti e iniziative. Il 2026 sarà l’anno nel quale saranno portati a termine gli impegni presi con i cittadini nel programma di legislatura in vista della fine del mandato del 2027. Per quanto riguarda le opere pubbliche, nel 2025 sono iniziati i lavori per la Foresteria degli Artisti sull’ex Rsa Becattini a Civitella. Quest’anno hanno preso il via anche i lavori per la realizzazione della nuova mensa del Centro Scolastico della Scuola Arcobaleno di Tegoleto per 1,7 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bilancio di Fine Anno 2025 dell’Amministrazione Comunale di Civitella

Leggi anche: Molfetta: scioglimento del consiglio comunale Tredici firme, fine dell'amministrazione Minervini

Leggi anche: Giancarlo Rustichelli è morto, il cordoglio dell'amministrazione comunale di Lugo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Conguagli fiscali di fine anno 2025, novità e possibili criticità; Bilancio di fine anno, come è cambiata la città; Conferenza di fine anno 2025 di Biondi; Bilancio di fine anno. Zilli, nel 2025 bilancio solido e investimenti record.

Bilancio di Fine Anno 2025 dell’Amministrazione Comunale di Civitella - Dai lavori pubblici al sociale, dalla cultura alla promozione del territorio fino alla memoria. lanazione.it