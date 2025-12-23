Bilancio di Fine Anno 2025 dell’Amministrazione Comunale di Civitella
Arezzo, 23 dicembre 2025 – Dai lavori pubblici al sociale, dalla cultura alla promozione del territorio fino alla memoria. L’anno 2025 che si chiude è stato caratterizzato da importanti investimenti da parte del Comune di Civitella in Val di Chiana portati avanti con tanti progetti e iniziative. Il 2026 sarà l’anno nel quale saranno portati a termine gli impegni presi con i cittadini nel programma di legislatura in vista della fine del mandato del 2027. Per quanto riguarda le opere pubbliche, nel 2025 sono iniziati i lavori per la Foresteria degli Artisti sull’ex Rsa Becattini a Civitella. Quest’anno hanno preso il via anche i lavori per la realizzazione della nuova mensa del Centro Scolastico della Scuola Arcobaleno di Tegoleto per 1,7 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
