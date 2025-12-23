Bilancio a Fiumicino l’opposizione | Una manovra fragile che scarica i costi sui cittadini
L’opposizione di Fiumicino commenta il bilancio di previsione 2026, approvato recentemente in Consiglio comunale. Secondo le opposizioni, si tratta di una manovra fragile, che rischia di scaricare i costi sui cittadini senza affrontare adeguatamente le priorità del territorio. La discussione si inserisce nel contesto di un’attenta analisi delle scelte finanziarie del Comune e delle loro possibili ripercussioni sulla comunità.
Fiumicino, 23 dicembre 2025 – L’opposizione esprime forte preoccupazione per il bilancio di previsione 2026 discusso in Consiglio comunale ( leggi qui ). “Una manovra che muove risorse importanti ma che, nella sua impostazione complessiva, appare fragile, priva di una visione strategica e costruita su basi tutt’altro che solide “, commentano. Secondo l’opposizione, per far reggere l’impianto del bilancio “ l’Amministrazione ha scelto ancora una volta di scaricare i costi direttamente sui cittadini. Un esempio concreto è rappresentato dall’aumento delle rette degli asili nido, che colpisce le famiglie in un momento già difficile, senza che vi sia un reale miglioramento dei servizi offerti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
