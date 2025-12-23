Bierhoff su Fullkrug | È sempre stato chiaro che avesse potenzialità ma le ha mostrate tardi
Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan, ha parlato del connazionale Niclas Füllkrug, in procinto di diventare rossonero. Le dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Fullkrug, un gol ogni 58' con la Germania: "Il pari con la Svizzera ci aiuterà in tutto l'Europeo" - Il secondo in questo Europeo, ancora una volta subentrando a partita in corso. tuttomercatoweb.com
Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, l’attuale direttore sportivo dell’Union Berlino Horst #Hedt, che conosce bene Niclas #Fullkrug per il passato condiviso all’Hannover, ha detto il nuovo attaccante del #Milan farà bene quanto #Bierhoff in Italia. x.com
Bierhoff: “Fullkrug utile al Milan! È una classica prima punta, un centravanti vecchio stile che può essere molto utile in un sistema di gioco che prevede un attaccante centrale che faccia da punto di riferimento. La bravura nelle sponde e la presenza in area di ri - facebook.com facebook
