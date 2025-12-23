Bierhoff sicuro | Promuovo a pieni voti quel giocatore rossonero Sono convinto che farà bene al Milan
Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sulla sua carriera Oliver Bierhoff, indimenticato bomber dello scudetto 1998-99, promuove a pieni voti l’arrivo del connazionale Niclas Füllkrug al Milan. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante tedesco si dice convinto che le caratteristiche di Füllkrug – uniche nell’attuale rosa rossonera – faranno . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
