Bierhoff | Allegri allenatore di grande esperienza Modric? La sua classe la conoscono tutti

Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan, ha commentato le recenti dinamiche del club, sottolineando l’esperienza di Allegri come allenatore e riconoscendo la nota classe di Modric, apprezzato a livello internazionale. Le sue parole riflettono l’attenzione verso le figure chiave della squadra e il loro impatto nel contesto calcistico attuale.

Bierhoff su Fullkrug: "Se Allegri voleva una prima punta capace di creare spazi, di far sentire la sua presenza e di vedere la porta, l’ha trovata" - In merito all'arrivo al Milan di Niclas Fullkrug, il suo connazionale Oliver Bierhoff, ex attaccante rossonero, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Se Allegri voleva una prima ... milannews.it

