Bierhoff | Allegri allenatore di grande esperienza Modric? La sua classe la conoscono tutti

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan, ha commentato le recenti dinamiche del club, sottolineando l’esperienza di Allegri come allenatore e riconoscendo la nota classe di Modric, apprezzato a livello internazionale. Le sue parole riflettono l’attenzione verso le figure chiave della squadra e il loro impatto nel contesto calcistico attuale.

Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla squadra rossonera, in particolare su Allegri e Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

