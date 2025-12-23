Bierhoff | Allegri allenatore di grande esperienza Modric? La sua classe la conoscono tutti
Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan, ha commentato le recenti dinamiche del club, sottolineando l’esperienza di Allegri come allenatore e riconoscendo la nota classe di Modric, apprezzato a livello internazionale. Le sue parole riflettono l’attenzione verso le figure chiave della squadra e il loro impatto nel contesto calcistico attuale.
Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla squadra rossonera, in particolare su Allegri e Modric. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, Bierhoff promuove Fullkrug: Bravo tecnicamente e non molla mai, è un leader; Bierhoff: Tre pregi e un difetto. Milan, ti dico perché Füllkrug è l'uomo giusto.
Bierhoff: "Sapevo che Allegri avrebbe dato una scossa al Milan. Modric fa la differenza" - L'attaccante tedesco è stato grande protagonista nella conquista dello scudetto del. tuttomercatoweb.com
Bierhoff su Fullkrug: "Se Allegri voleva una prima punta capace di creare spazi, di far sentire la sua presenza e di vedere la porta, l’ha trovata" - In merito all'arrivo al Milan di Niclas Fullkrug, il suo connazionale Oliver Bierhoff, ex attaccante rossonero, ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Se Allegri voleva una prima ... milannews.it
Bierhoff: 'Allegri ha trovato la prima punta che crea spazi e vede la porta' - Fullkrug, come Bierhoff, è arrivato in Italia in una fase matura della carriera, portando con sé esperienza e senso del gol. it.blastingnews.com
Oliver #Bierhoff promuove l’arrivo di Niclas #Füllkrug al #Milan. L’ex bomber tedesco, che con il Milan ha vinto da grande protagonista lo scudetto 1998-99, è convinto che per caratteristiche il suo connazionale farà molto comodo ad Allegri. Un altro Füllkrug n - facebook.com facebook
Bierhoff su Fullkrug: "Se Allegri voleva una prima punta capace di creare spazi, di far sentire la sua presenza e di vedere la porta, l’ha trovata" x.com
