Biathlon muore a 27 anni il nazionale norvegese Bakken a causa di un malore

Il mondo del biathlon piange la scomparsa di Sivert Guttorm Bakken, atleta norvegese di 27 anni. Durante una vacanza a Passo Lavazè, in Trentino Alto Adige, Bakken è stato colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. La sua morte rappresenta una perdita significativa per lo sport e la comunità atletica internazionale.

(Adnkronos) – Lutto nel mondo del biathlon. E' morto a soli 27 anni il nazionale norvegese Sivert Guttorm Bakken a causa di un malore mentre si trovava in vacanza con alcuni compagni di squadra a Passo Lavazè in Trentino Alto Adige. Bakken è stato trovato senza vita all'interno dell'albergo dove alloggiava. "I nostri pensieri ora .

