Il mondo del biathlon piange la scomparsa di Sivert Guttorm Bakken, atleta norvegese di 27 anni, deceduto improvvisamente per un malore mentre era in vacanza a Passo Lavazè, in Trentino Alto Adige. La sua morte rappresenta una perdita significativa per lo sport e la comunità che lo circondava.

(Adnkronos) – Lutto nel mondo del biathlon. E' morto a soli 27 anni il nazionale norvegese Sivert Guttorm Bakken a causa di un malore mentre si trovava in vacanza con alcuni compagni di squadra a Passo Lavazè in Trentino Alto Adige. Bakken è stato trovato senza vita all'interno dell'albergo dove alloggiava. "I nostri pensieri ora . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Leggi anche: Biathlon, muore a 27 anni il nazionale norvegese Bakken a causa di un malore

Leggi anche: Malore in hotel durante la vacanza, il nazionale norvegese di biathlon Sivert Guttorm Bakken muore a 27 anni

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Tragedia a Passo Lavazè: morto a 27 anni il biatleta norvegese Sivert Bakken; Biathlon, morto a 27 anni il nazionale norvegese Bakken a causa di un malore; Scuola, Valditara: La stiamo rivoluzionando, per rispondere alle sfide del futuro; Francesca Fialdini, dopo ‘Ballando’, un libro sulla dipendenza affettiva.

Sivert Bakken morto a 27 anni: il campione di biathlon aveva 27 anni - Il norvegese Sivert Bakken due anni fa aveva dovuto fermarsi per una pericardite, ma era rientrato in Nazionale. corriere.it