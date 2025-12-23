Biathlon in lutto | morto a 27 anni Sivert Guttorm Bakken stella norvegese in ritiro in Trentino

Il biathlon perde una sua giovane promessa. Sivert Guttorm Bakken, atleta norvegese di 27 anni, è deceduto in Trentino. La sua scomparsa rappresenta un momento di riflessione per il mondo dello sport e per chi lo seguiva con interesse.

Il mondo del biathlon è scosso da una notizia drammatica: è morto a 27 anni Sivert Guttorm Bakken, atleta norvegese considerato uno dei talenti più luminosi della sua generazione. Bakken è stato trovato senza vita nella struttura ricettiva in cui alloggiava a Passo Lavazè, in Trentino, dove si trovava insieme ad altri componenti della nazionale norvegese per un periodo di allenamento. Le cause del decesso non sono state rese note nell’immediato. Le autorità stanno ricostruendo quanto accaduto, mentre nel frattempo il movimento del biathlon – in Norvegia e nel resto d’Europa – si è stretto attorno alla famiglia e al gruppo squadra, colpito da un dolore improvviso e profondo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

