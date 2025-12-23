Il mondo del biathlon è stato colpito da un triste lutto: Sivert Bakken è tristemente scomparso mentre stava trascorrendo un periodo di riposo in Trentino. Il norvegese si trovava a Lavazè insieme ad alcuni compagni di nazionale durante la pausa prevista in Coppa del Mondo e purtroppo ha perduto la vita a 27 anni. Un malore accusato nella mattinata di martedì 23 dicembre avrebbe posto fine all’esistenza terrena dello scandinavo, stando alle prime informazioni. La natura del malessere non è ancora stata comunicata, il decesso avrebbe avuto luogo all’interno dell’albergo dove la sua Nazionale si trovava per sfruttare l’ideale contesto di allenamento lungo il cammino che conduce alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon in lutto: Bakken ci lascia a 27 anni, aveva sfiorato il podio in Coppa del Mondo

Leggi anche: “Ha finito di soffrire”. Lutto nel mondo del cinema, morto il giovane attore: aveva 27 anni

Leggi anche: Biathlon, Coppa del Mondo Le Grand Bornand. Al maschile i tempi sono maturi per il primo podio azzurro?

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Tragedia a Passo Lavazè: morto a 27 anni il biatleta Sivert Bakken.

Biathlon in lutto: Bakken ci lascia a 27 anni, aveva sfiorato il podio in Coppa del Mondo - Il mondo del biathlon è stato colpito da un triste lutto: Sivert Bakken è tristemente scomparso mentre stava trascorrendo un periodo di riposo in ... oasport.it