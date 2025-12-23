Bianca Guaccero e Giovanni Pernice scoop in diretta | Lui il grande passo l’ha già fatto

Durante la finale di Ballando con le stelle 2025, si sono succeduti momenti di grande emozione e sorpresa. Bianca Guaccero e Giovanni Pernice sono stati protagonisti di un annuncio inaspettato, rivelando dettagli sulla loro relazione. La serata ha concluso un’edizione ricca di talento e partecipazione, lasciando un ricordo indelebile nel pubblico e nei protagonisti stessi.

Sono ancora vive le emozioni lasciate dalla finale di Ballando con le stelle 2025, una serata che ha chiuso un'edizione particolarmente intensa e seguita, culminata con il trionfo di Andrea Delogu e Nikita Perotti. Una vittoria che ha segnato il passaggio di testimone dopo il successo dell'anno precedente di Bianca Guaccero, allora in coppia con Giovanni Pernice. Il pubblico ha premiato un percorso costruito settimana dopo settimana, fatto di crescita tecnica ma anche di una complicità che, fuori dalla pista, si è trasformata in qualcosa di più profondo. I due vincitori, infatti, non hanno mai nascosto di essere legati sentimentalmente da circa un anno, dettaglio che ha inevitabilmente acceso i riflettori anche su possibili progetti futuri.

