Bertinoro necessita di un Postamat | l' appello al sindaco Scogli

23 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scrive la segnalante: "All'amministrazione comunale di Bertinoro, ringraziando per la risposta alla nostra petizione del 7 ottobre 2025, ribadiamo la necessità dell'installazione di un bancomat, avendo Bertinoro una popolazione in maggior parte non più giovane e che non sempre ha figli o nipoti a. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

