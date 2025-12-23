Bertinoro necessita di un Postamat | l' appello al sindaco Scogli

Scrive la segnalante: "All'amministrazione comunale di Bertinoro, ringraziando per la risposta alla nostra petizione del 7 ottobre 2025, ribadiamo la necessità dell'installazione di un bancomat, avendo Bertinoro una popolazione in maggior parte non più giovane e che non sempre ha figli o nipoti a. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: Postamat fuori servizio da 10 giorni: il sindaco di Frasso Viscusi scrive al direttore della filiale

Leggi anche: Bertinoro, il consigliere lancia l'allarme: "Bertinoro ancora priva di pista per l'elisoccorso"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Protezione Civile Bertinoro & Civitella - Ass. di volontariato "Il M - facebook.com facebook