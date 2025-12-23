Bernini | Sull’accesso a Medicina non si torna indietro La riforma ha sancito una discontinuità necessaria

La ministra dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini sottolinea che l’attuale riforma dell’accesso a Medicina rappresenta una svolta necessaria e irreversibile. La ministra evidenzia che, come in ogni cambiamento, ci sono criticità da risolvere, ma il percorso intrapreso mira a migliorare il sistema ascoltando le diverse componenti coinvolte. La riforma, definita una “rivoluzione copernicana”, segna una discontinuità importante nel modo di accedere alla facoltà di Medicina in

« Indietro non si torna. Risolveremo le criticità ». La ministra dell’Università e ricerca Anna Maria Bernini parla al quotidiano La Repubblica della riforma dell’accesso alla facoltà di Medicina, che definisce una « rivoluzione copernicana e, come tutte le riforme alla prima applicazione, non è la verità rivelata: è un percorso che può essere migliorato ascoltando gli studenti, i docenti, i rettori». Messo in campo un modello aperto. «La riforma è perfettibile ma ha sancito una necessaria discontinuità con un sistema inaccettabile perché chiuso, ingiusto e classista. Abbiamo messo in campo un modello aperto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

