Beppe Bergomi riflette sulla semifinale mondiale tra Italia e Argentina a Napoli, un evento spesso ricordato con interpretazioni diverse. In un’intervista, l’ex calciatore smentisce la credenza diffusa secondo cui i napoletani tifassero per l’Argentina durante Italia ’90, definendo questa idea un falso storico. La sua testimonianza offre uno sguardo più accurato su un episodio che rimane tra i momenti più significativi della storia del calcio italiano.

Se potesse rigiocare una partita, una sola, Beppe Bergomi vorrebbe rigiocare la semifinale mondiale con l’Argentina, a Napoli. Ma vorrebbe rigiocarla a Roma. “Ma non perché i napoletani non tifarono: quello è un falso storico. Nella capitale, però, c’era qualcosa di magico, lo sentivi nell’aria”. Le parole di Bergomi. La Gazzetta lo intervista sul passato e sul presente. Le sue risposte sono tutte in chiave Inter: “Se ne sono andati in tanti, Pablito, Luca Vialli, Gigi Simoni, Andy Brehme, Castagner e tanti altri: mi mancano tutti. Ma vorrei riparlare una volta ancora con Enzo Bearzot, il mio secondo papà, visto che ho perso il primo a 16 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Bergomi: «A Italia ’90 i napoletani non tifarono per l’Argentina, è un falso storico»

Leggi anche: Saviano: "In Italia-Argentina del '90 tifai per Maradona con mio papà. Adoro Lobotka, aspetto il vero De Bruyne"

Leggi anche: Falso made in Italy,"in 9 mesi già 90 denunce

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Bergomi: "L'Inter non è la più forte. Rigiocherei Italia-Argentina, ma non a Napoli" - Bergomi, classe 1963, ha giocato nell'Inter, unica squadra di club della sua carriera, dal 1979- msn.com