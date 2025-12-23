Bergomi | A Italia ’90 i napoletani non tifarono per l’Argentina è un falso storico
Beppe Bergomi riflette sulla semifinale mondiale tra Italia e Argentina a Napoli, un evento spesso ricordato con interpretazioni diverse. In un’intervista, l’ex calciatore smentisce la credenza diffusa secondo cui i napoletani tifassero per l’Argentina durante Italia ’90, definendo questa idea un falso storico. La sua testimonianza offre uno sguardo più accurato su un episodio che rimane tra i momenti più significativi della storia del calcio italiano.
Se potesse rigiocare una partita, una sola, Beppe Bergomi vorrebbe rigiocare la semifinale mondiale con l’Argentina, a Napoli. Ma vorrebbe rigiocarla a Roma. “Ma non perché i napoletani non tifarono: quello è un falso storico. Nella capitale, però, c’era qualcosa di magico, lo sentivi nell’aria”. Le parole di Bergomi. La Gazzetta lo intervista sul passato e sul presente. Le sue risposte sono tutte in chiave Inter: “Se ne sono andati in tanti, Pablito, Luca Vialli, Gigi Simoni, Andy Brehme, Castagner e tanti altri: mi mancano tutti. Ma vorrei riparlare una volta ancora con Enzo Bearzot, il mio secondo papà, visto che ho perso il primo a 16 anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
