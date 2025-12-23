Bergamaschi in rimonta Atalanta la svolta in classifica Parte la risalita verso il 4° posto

Dopo un avvio difficile, l’Atalanta di Palladino ha iniziato una fase di risalita in classifica, consolidando la posizione nei piani alti. La cura del tecnico campano si è rivelata efficace, portando la squadra a ottenere sei vittorie nelle ultime sette partite. Questa serie positiva ha permesso alla Dea di avvicinarsi al quarto posto, assicurandosi anche la qualificazione ai playoff di Champions League.

La cura Palladino funziona. Con l’arrivo del 41enne tecnico campano la Dea ha svoltato. Dopo un mese esatto dal debutto, con la sconfitta del 22 novembre a Napoli per 3-1, la squadra nerazzurra ha poi inanellato sei vittorie in sette partite, blindando la qualificazione ai playoff di Champions con i successi contro Eintracht e Chelsea, e traslocando dalla parte destra a quella sinistra della classifica. Nerazzurri noni con 22 punti, ma con distanze, siderali fino a tre settimane dalla Roma e dalle altre concorrenti per le posizioni europee, ormai dimezzate. L’obiettivo dichiarato atalantino resta tornare in Champions per la sesta volta in sette anni, dunque il quarto posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bergamaschi in rimonta. Atalanta, la svolta in classifica. Parte la risalita verso il 4° posto Leggi anche: Atalanta, Juric vuole proseguire la risalita in classifica: il tecnico sta pensando a questa soluzione Leggi anche: I bergamaschi non vincono in trasferta dal 21 settembre. L’Atalanta a Marassi con un’idea: "Cominciare a risalire in classifica» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Bergamaschi in rimonta. Atalanta, la svolta in classifica. Parte la risalita verso il 4° posto - Dopo un mese esatto dal debutto, con la sconfitta del 22 novembre a Napoli per 3- sport.quotidiano.net

L'Atalanta di Coppa è extralusso: La Dea rimonta e supera il Chelsea - 1 il Chelsea a Bergamo e mette in cassaforte tre punti di peso specifico enorme in chiave qualificazione agli ottavi di Champions League. lasicilia.it

Champions League: De Ketelaere trascina l'Atalanta, 2-1 sul Chelsea in rimonta - 1 sul Chelsea grazie ad una rimonta che porta la firma di Charles De Ketelaere: un mancino di talento che, alternando regia offensiva a giocate col piede debole nei pressi dell ... ansa.it

La Dea torna alla vittoria in casa: Atalanta-Fiorentina 2-0 | Serie A Enilive | DAZN Highlights

Quarto pareggio consecutivo per la Primavera che rimonta tre volte da situazione di svantaggio in casa contro il Lecce. In rete per i granata Sandrucci con una doppietta e Zeppieri - facebook.com facebook

Orgoglio bergamasco, orgoglio azzurro! A Cervinia, in Coppa del Mondo di snowboardcross, Michela Moioli firma una grande rimonta ed è seconda alle spalle di Lea Casta: 45° podio in carriera. Già campionessa olimpica, dimostra testa, cuore e maturit x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.